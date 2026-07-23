Цена минимальной продуктовой корзины в Петербурге превысила 9,4 тысячи рублей

Минимальная продуктовая корзина в Санкт-Петербурге за месяц выросла на 5,3% и превысила 9,4 тысячи рублей.

Стоимость минимального продуктового набора для жителей России выросла с начала года на 7,9%. Средний показатель достиг 8,1 тысячи рублей. В Петербурге этот показатель выше и составляет 9,4 тысячи рублей за 33 наименования. Аналогичный набор в Ленинградской области стоит 9,04 тысячи рублей, а в Саратовской области около 6,6 тысячи.

По данным Петростата, с начала года наибольший рост цен показали несколько продуктов. Свежая капуста подорожала в 1,7 раза и достигла 67,5 рубля за килограмм. Картофель вырос в цене в 1,6 раза до 86,1 рубля. Репчатый лук прибавил 45,9% и стал стоить 64,2 рубля. Яблоки подорожали на 12,3 до 187,3 рубля. Говядина прибавила 8,1% и достигла 788,1 рубля.

В июне лидерами подорожания стали картофель и лук, прибавив 39,1% и 35,2% соответственно. Свекла подорожала на 22,8%, капуста на 21,5%, а свежие огурцы на 16,9%. В то же время снизились цены на чеснок, груши, помидоры, пельмени, сливочное масло, соль, креветки, шоколадные конфеты и кисломолочные продукты.

Самые дорогие позиции в потребительской корзине включают натуральный растворимый кофе, черный чай, сливочное масло, твердые и мягкие сыры и говядину. Так, кофе стоит 4,6 тысячи рублей за килограмм, чай 1,6 тысячи рублей, масло 1,3 тысячи рублей, сыры 1,1 тысячи рублей, а говядина 788 рублей.