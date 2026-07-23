Бультерьер искусал трехлетнего мальчика и его отца в деревне Коккорево

Собака без поводка напала на трехлетнего мальчика и его отца на территории Всеволожского района Ленинградской области. Бультерьер вырвал ребенка из рук родителя и нанес ему рваные раны на ногах.

В деревне Коккорево бультерьер напал на трехлетнего мальчика и его отца. Об этом рассказала мать пострадавшего в беседе с 360.ru. Женщина пояснила, что муж гулял с сыном и их собакой.

Навстречу им вышел соседский бультерьер без хозяина и поводка. Пес начал обходить семью со стороны ребенка и попытался добраться до его лица. Мужчина взял сына на руки, но собака подпрыгнула и вцепилась мальчику в ноги, вырвав его из рук отца.

Сосед помог спасти ребенка. Он впустил семью на свой участок и отогнал собаку. Там же пострадавшим оказали первую помощь. У мальчика диагностировали три рваные раны на ногах, множественные гематомы и ссадины. Врачи наложили восемь швов. Отец получил рваную рану руки.

Мать ребенка сообщила, что почти год назад эта же собака уже нападала на мальчика. Семья написала заявление в полицию. На основании произошедшего инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело.