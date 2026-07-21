В России продлили «гаражную амнистию» до 2031 года

Депутаты Государственной думы приняли закон о продлении «гаражной амнистии» до 2031 года из-за системных проблем с оформлением документов. Владельцы гаражей получили дополнительное время для легализации недвижимости.

Госдума приняла законопроект о продлении «гаражной амнистии» до 1 сентября 2031 года. Изначально упрощенный порядок оформления прав действовал до сентября 2026 года. Юрист Любава Трофимова в разговоре RuNews24.ru отметила, что продление необходимо для сохранения доступа к внесудебной процедуре. Иначе владельцам пришлось бы обращаться в суды, что требует времени и денег.

По словам эксперта, с начала амнистии зарегистрировано 250 тысяч гаражей и почти 500 тысяч участков. Однако около полумиллиона владельцев до сих пор не оформили права. На практике процедура сталкивается с проблемами. Дело в том, что некоторые гаражи строились в 1960–1980-х годах на основании решений исполкомов, а членские книжки и справки утеряны. Восстановить их в архивах сложно или невозможно.

Сложности возникают и с оформлением участков под гаражами. Юрист отмечает, что необходимо провести межевание, поставить участок на кадастровый учет и зарегистрировать права. Если земля предоставлялась кооперативу, процедура может затянуться. Технические барьеры связаны с категоризацией объектов: многие гаражи числятся как помещения в кооперативах.

Трофимова подчеркнула, что продление «гаражной амнистии» до 2031 года дает россиянам время восстановить документы и легализовать недвижимость. Такая инициатива защитит гаражи от сноса и позволит продавать, дарить или наследовать их.