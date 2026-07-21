С какими проблемами предстоит столкнуться новому главе стройнадзора Ленобласти

Алексей Пасько назначен новым председателем Комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области. Распоряжение подписал губернатор Александр Дрозденко.

Пасько работает в строительной отрасли с 2009 года, с 2021-го был зампредом комитета госстройнадзора, а с 2025-го — заместителем председателя комитета по строительству. Теперь он дорос до главного. Поздравляем. Но расслабляться не стоит. В Ленобласти стройнадзор — это не про спокойную работу, а про бесконечную борьбу с застройщиками, бюрократией и последствиями. Вот пять проблем, с которыми Пасько столкнется в ближайшее время.

Застройщики, которые не любят правила

Ленобласть — это регион, где строители привыкли работать по принципу «сделаем, а потом разберемся». Нарушения сроков, отклонения от проектов, попытки сдать объекты с недоделками — здесь нередки.

Например, согласно данным результата проверок с официального сайта ведомства, в 2024 году комитет госстройнадзора Ленобласти провел больше тысячи проверок. Предприсаний об устранении правонарушений было выдано меньше половины — 235. Пасько обещает усиливать профилактику нарушений и выявлять риски на ранних этапах. Однако на практике застройщики могут начать пытаться продавить свои интересы через связи, жалобы в вышестоящие инстанции и обещания «все исправить». Устоять перед этим напором сможет не каждый чиновник.

Бюрократический аппарат, который не торопится

Комитет госстройнадзора — это не только борьба с застройщиками, но и взаимодействие с муниципалитетами, которые часто перекладывают ответственность на регион. Например, в 2025 году пресс-служба Прокуратуры писала, что пресекла многочисленные нарушения сроков рассмотрения обращений граждан. Пасько хочет наладить прямой контакт с главами районов, но в Ленобласти местные власти как будто бы привыкли действовать медленно и с оглядкой на областной центр. Любое решение будет затягиваться согласованиями, а застройщики — жаловаться на волокиту.

Кадровый голод и усталость команды

Комитет госстройнадзора Ленобласти за последние годы сменил уже нескольких руководителей. Предыдущий глава Андрей Семчаков покинул пост в марте 2026 года — ушел в отпуск с последующим увольнением. До него ведомство возглавлял еще один чиновник, который также проработал недолго. Кадровая чехарда привела к тому, что в ведомстве могла накопиться усталость, а профессионалов, готовых работать в режиме «пожарной команды», не хватает. Пасько придется не только исправлять ошибки предшественников, но и собирать команду с нуля.

Экономический кризис, который все списывает

Пасько заявил, что перед комитетом стоят две ключевые задачи: соблюдение закона и помощь отрасли пережить сложный экономический период, пишет пресс-служба администрации Ленобласти.

Проблема в том, что эти задачи часто противоречат друг другу. Штрафовать застройщика — может тормозить строительство. Закрывать глаза на нарушения — может подорвать доверие к надзору. Например, в 2025 году из-за финансовых проблем нескольких застройщиков в Ленобласти заморозили строительство некоторых жилых комплексов, а комитет оказался бессилен повлиять на ситуацию. Найти баланс, когда одна рука карает, а другая гладит, — это искусство, которым в Ленобласти пока никто не овладел.

Обещания, которые сложно выполнить

Пасько говорит о цифровизации, понятности требований и сокращении повторных замечаний. Звучит как план идеального мира. Но в реальности цифровизация в Ленобласти часто может означать просто перевод бумажных документов в электронный вид без изменения сути процессов.

Например, в 2024 году комитет запустил портал для подачи документов, но застройщики жаловались на сбои в его работе и отсутствие обратной связи. А сокращение замечаний требует не только усилий комитета, но и повышения качества проектной документации со стороны застройщиков. Последние, увы, к этому не готовы.

У Алексея Пасько есть опыт и, судя по всему, желание навести порядок. Но система, в которой ему предстоит работать, устроена так, что даже самый энергичный чиновник рискует увязнуть в бюрократии, потерять поддержку или просто устать. Если он сможет решить хотя бы три из пяти проблем — это уже будет успехом. Но в Ленобласти стройнадзор — это, увы, не про успехи, а про выживание. И его предшественники это уже доказали.