Жест принца Уильяма на Уимблдоне раскрыл тайну его отношений с Кейт Миддлтон

Принц Уильям на Уимблдоне намеренно уступил Кейт Миддлтон первый план. По мнению экспертов, данный жест свидетельствует о гармоничных и уважительных отношениях в паре.

Специалисты по королевской семье заметили этот «откровенный» жест во время финала мужского одиночного разряда 12 июля. Кейт является покровительницей Ассоциации большого тенниса. Уильям шел в двух шагах позади супруги.

Эксперты назвали поведение принца демонстрацией уважения. Для наследника престола это не просто жест, а осознанный шаг. Он показал, что Кейт Мидлтон была главной фигурой этого дня. Также некоторые специалисты провели параллель с поведением принца Филиппа, который всегда оставался позади королевы Елизаветы, чтобы подчеркнуть ее статус.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон демонстрируют гармоничный баланс. По словам экспертов, Королева Камилла также предпочитает оставаться в тени мужа. Такое взаимное уважение укрепляет их союз, пишет The Mirror.

Напомним, что принцесса Уэльская стала покровительницей Ассоциации тенниса Великобритании (LTA) в 2016 году. Она регулярно посещает Уимблдон, включая финалы женского и мужского турниров.