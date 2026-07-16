К 2030 году продолжительность жизни в Петербурге планируют довести до 80 лет

Средняя продолжительность жизни жителей Санкт-Петербурга должна достигнуть 80 лет к 2030 году.

В Смольном заявили, что для реализации этой цели в Санкт-Петербурге планируют трансформировать существующие центры здоровья. Вместо привычного формата они станут центрами здорового долголетия. Их основная задача будет заключаться в управлении процессами старения и снижении риска возрастных заболеваний.

Пилотные проекты нового формата уже заработали в двух районах города. В Красногвардейском районе такой центр открылся на базе поликлиники № 107. В Петроградском районе аналогичное учреждение появилось в поликлинике № 34.

До конца года планируется запустить еще десять подобных центров. Учреждения появятся в Выборгском, Калининском, Колпинском, Курортном, Невском, Петродворцовом, Приморском, Пушкинском, Фрунзенском и Центральном районах, добавили в пресс-службе администрации Северной столицы.

В ходе обследования специалисты рассчитывают биологический возраст каждого пациента. На основе этих данных разрабатываются индивидуальные программы. Они включают рекомендации по питанию, физической активности, восполнению дефицита витаминов и коррекции психоэмоционального состояния.