Отец Блиновской рассказал о жизни блогера в колонии

Отец блогера Елены Блиновской раскрыл условия ее содержания в колонии № 1 поселка Головино. На данный момент инфлюенсер отбывает срок за налоговые преступления.

В социальных сетях Олег Останин рассказал об условиях отбывания наказания его дочери. Блогер осуждена за уклонение от уплаты налогов и отмывание средств по схеме дробления бизнеса. Сейчас Блиновская находится в колонии № 1 в поселке Головино Владимирской области.

По словам Останина, помещение рассчитано на 60 одноярусных кроватей. Распорядок дня строгий и включает подъем в пять утра и отбой в 21:00. В рутину входят умывание, зарядка, построение и работа.

Связь с семьей поддерживается через письма, которые идут до месяца. Краткосрочные свидания разрешены раз в два месяца. Одно долгосрочное свидание на трое суток уже состоялось. На нем присутствовали муж и дети.

Останин отметил, что дочь старается держаться и работать. Блогер адаптируется к условиям, хотя общение внутри колонии остается для него неизвестным. Планы на жизнь после освобождения Блиновская будет решать позднее.