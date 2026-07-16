Юрий Куклачев станет героем биографического фильма

О жизни народного артиста РСФСР Юрия Куклачева снимут фильм, в котором будут показаны ключевые события его 70-летней карьеры и взаимодействие с животными. В главной роли могут сняться Сергей Безруков или Сергей Бурунов.

Сын артиста Дмитрий Куклачев рассказал ТАСС о планах снять биографический фильм об отце. Картина может выйти как в формате полного метра, так и в виде сериала. Жизнь артиста охватывает несколько эпох: от становления и распада Советского Союза до современной России.

Идея фильма родилась в беседе с Эдгардом Запашным, которому Дмитрий Куклачев уже передал свои наработки. В картине покажут не только события из жизни артиста, но и его уникальную работу с животными.



Сын артиста считает, что главную роль могли бы исполнить Сергей Безруков или Сергей Бурунов. По его мнению, картина должна сочетать комедийный тон с драматическими элементами.

Напомним, что Юрий Куклачев является известным советским и российским артистом цирка. Он создал единственный в мире Театр кошек в Москве. Куклачев стал первым дрессировщиком, который опроверг миф о недрессируемости кошек и выступил с ними на профессиональной цирковой арене.