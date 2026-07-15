Грибы в Ленобласти выросли, а безопасны ли они после атак БПЛА — вопрос открытый

Любители тихой охоты из Санкт-Петербурга и Ленинградской области делятся успехами: в лесах Выборгского и Лужского районов собирают килограммы лисичек, которые могут быть опамными для здоровья после неоднократных атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на регионы.

Одна из грибниц в группе «Грибы и грибники СПб» в социальной сети «ВКонтакте» написала, что собрала десять килограммов чистого веса грибов и теперь может их сушить, варить и морозить. Биолог Павел Глазков подтверждает: после мощного ливня грибы пошли активнее.

Но есть нюанс, который не обсуждают в восторженных постах. В конце марта 2026 года в порту Приморска произошел крупный пожар на нефтехранилище. Горели резервуары с топливом, черный дым и копоть оседали на окрестные территории. Местные жители Приморска, как пишет 47news, и поселка Ермилово жаловались на першение в горле, привкус горючего во рту и черный налет на белье после стирки.

Теперь главный вопрос: а что осталось в лесах? Экологи предупреждают: при горении нефти в воздух выбрасываются полициклические ароматические углеводороды, оксиды серы и азота, тяжелые металлы. Это не просто дым, который развеялся.

Токсичные вещества оседают на листья, траву и почву. И грибы, как губки, впитывают все, что есть в почве. Лисички, которые так радуют сборщиков, относятся к группе грибов, способных накапливать тяжелые металлы — в десятки раз больше, чем в окружающей почве, отмечают эксперты на сайте «Грибники России».

В зоне риска — районы, где выпала сажа. Эксперты рекомендуют полностью отказаться от сбора грибов в окрестностях Приморска и Усть-Луги. Те, кто живет дальше 10 километров от очагов пожара, могут рискнуть, но с оговорками: тщательно мыть, отдавать предпочтение очищаемым плодам и не злоупотреблять.

Пока биолог Глазков радует грибников новостями о росте лисичек, экологи рекомендуют выбросить те, что собраны в местах выпадения сажи. Парадокс петербургской тихой охоты: урожай есть, но есть ли от него польза — большой вопрос.