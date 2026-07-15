Реставраторы нашли древнюю Успенскую церковь 1696 года в Ленобласти

Краеведы и реставраторы в деревне Лукинская нашли сруб Успенской церкви 1696 года постройки. Радиоуглеродный анализ показал, что нижние венцы храма датируются XV–XVI веками.

Находка была сделана в сентябре 2025 года. Местный предприниматель начал разборку ветхого здания для благоустройства территории. Однако под обшивкой скрывался древний деревянный храм.

Реставраторы установили дату постройки, которая приходится на 1696 год. Радиоуглеродный анализ показал, что нижние венцы сруба датируются периодом с 1432 по 1630 годы. В основании лежат бревна ранней шатровой церкви времен Ивана III.

Алтарную часть временно перенесли на Винницкий погост. Основной сруб пока остался на месте. При разборке алтарной части нашли икону «Преображение Господне» XVII — начала XVIII века. Сейчас она находится на реставрации.

Комитет по сохранению культурного наследия Ленобласти отказался включать церковь в реестр памятников. Причиной стали утрата колокольни и поздние советские пристройки. Однако специалисты считают объект научной ценностью.