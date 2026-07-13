В поисках пропавших Усольцевых спасатели обследовали 200 километров тайги

Спасатели обследовали 200 километров тайги Красноярского края на квадроциклах. Однако следов пропавшей семьи Усольцевых найти не удалось.



Специалисты обследовали 31 квадратный километр горно-таежной местности пешком и 200 километров на квадроциклах в ходе дополнительных поисков семьи Усольцевых. Работы проходили с 9 по 12 июля по заявке следственных органов.

В поисковых работах участвовали шесть спасателей и четыре единицы техники. Однако в результате работы следов пропавших найти не удалось. Об этом 13 июля сообщили в пресс-службе КГКУ «Спасатель».



Ранее следователи не подтвердили информацию о том, что семья скрылась на базе отдыха и улетела на вертолете на плато Путорана. По данным Следственного комитета, Усольцевы направились в лес по тропе к горам Мальвинка и Буратинка.



Напомним, что знакомый главы семьи Валентин Дегтярев проводит собственное расследование во время поисков. Ему удалось выяснить, что телефон Сергея Усольцева начал подавать признаки жизни спустя полгода.



Сергей, Ирина и Арина Усольцевы пропали 28 сентября 2025 года в тайге возле поселка Кутурчин. Семья ушла в поход к горе Буратинка и не вернулась. В машине нашли паспорта и около 300 тысяч рублей. Туристического снаряжения в автомобиле не оказалось.