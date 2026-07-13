Петербург и Ивановская область укрепят партнерство в промышленности

Фонд развития промышленности (ФРП) Петербурга заключил первое межрегиональное соглашение с аналогичным фондом Ивановской области. Стороны будут обмениваться опытом и совершенствовать методы поддержки предприятий.



В рамках выставки ИННОПРОМ-2026 ФРП Петербурга подписал соглашение с региональным фондом Ивановской области. Это первое межрегиональное соглашение такого рода для ФРП Северной столицы. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

По его словам, данный документ предполагает обмен опытом и совершенствование методологии финансирования промышленных предприятий. Стороны намерены активнее внедрять лучшие практики поддержки промышленности.

Эффективная работа институтов развития открывает предприятиям больше возможностей для реализации инвестиционных проектов, модернизации производств и выпуска востребованной продукции. Укрепление партнерских связей между регионами также способствует развитию промышленного потенциала страны, отметил Поляков в мессенджере «Макс».

Вице-губернатор подчеркнул, что соглашение позволит предприятиям двух регионов получать доступ к новым инструментам финансирования. По его мнению, взаимодействие фондов поможет ускорить внедрение инноваций и повысить конкурентоспособность отечественной промышленности.