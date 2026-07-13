На АЗС Кронштадта сохраняется стабильная обстановка на фоне дефицита бензина

Обстановка с топливом в Кронштадте находится на стабильном уровне. Однако на Приморском шоссе уже несколько дней наблюдаются очереди.

Читатели «Газеты СПб» сообщили, что в Кронштадте проблем с бензином нет. Однако на Приморском шоссе, ведущем к острову, образовались очереди на заправках.

По их словам, обстановка с топливом остается стабильной. Скорее всего, очереди возникают из-за того, что Кронштадт находится на острове, отмечают петербуржцы.

Напомним, что ранее автомобилисты Санкт-Петербурга сообщили о нестабильной работе двигателей. По их словам, некоторые авто начинают странно работать после заезда на АЗС. Расход топлива растет, а на панели загорается ошибка двигателя. Больше всего жалоб поступает на сеть АЗС «Роснефть».

Ранее вице-премьер Александр Новак назвал ситуацию с топливом в России дефицитом. Он связал это с атаками беспилотников на НПЗ. По его словам, частичный выход заводов из строя привел к очередям и нестабильной работе заправок.