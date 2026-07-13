Письмо Елизаветы II после смерти Филиппа растрогало пользователей Сети

В Интернете опубликовали рукописное письмо королевы Елизаветы II через несколько дней после смерти принца Филиппа. В нем она поблагодарила сотрудников замка Глэмис за соболезнования и назвала супруга вдохновением для семьи.

Послание датировано апрелем 2021 года и написано через несколько дней после смерти принца Филиппа. Адресатом стал Уильям Инглис, управляющий замком Глэмис в Шотландии, пишет The Mirror.



Королева поблагодарила за соболезнования. Она отметила, что Филипп прожил долгую и насыщенную жизнь. Принц был вдохновением для многих, особенно для членов семьи. Елизавета II также попросила передать благодарность сотрудникам замка.

Пользователей социальных сетей тронула искренность письма. Они назвали Елизавету II иконой и выразили сожаление о ее уходе.

Напомним, что принц Филипп умер в возрасте 99 лет. В свидетельстве о смерти указан преклонный возраст. Позже в биографии было указано, что почти восемь лет он страдал от неоперабельного рака поджелудочной железы.