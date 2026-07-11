Цифровая усталость зумеров стала новой эпидемией 2026 года

В 2026 году поколение Z массово пересматривает свои отношения с цифровой средой. Бесконечная прокрутка, алгоритмические ленты и постоянная связанность вызывают у них глубокое ментальное истощение. В ответ на это рождается движение осознанного потребления контента.

Цифровая усталость как эпидемия

Согласно отчету Hate Agency за 2026 год, 73% россиян испытывают цифровую усталость, а 49% считают полезным хотя бы на один день отказаться от гаджетов. Особенно остро это чувствуют зумеры. Исследования показывают, что 92% молодых людей скроллят соцсети параллельно с другими делами. При этом 44% зумеров проводят за телефоном шесть и более часов в день, а 92% жертвуют сном ради новостной ленты. Трое из четырех заявляют, что их зависимость от пролистывания сравнима с курением или алкоголем.

Год аналога

Самое цифровое поколение возглавляет движение за замедление. В TikTok это явление назвали «годом аналога». Продажи кнопочных телефонов в России выросли на 47% в первом квартале 2025 года. Глобально 45% зумеров интересуются использованием простых устройств.

Зумеры начали фиксировать то, что они читают, смотрят и слушают. Пользователи публикуют еженедельные списки книг, фильмов, подкастов и длинных статей под хештегом media I consumed instead of doomscrolling.

Поколение Z массово покупают пленочные фотоаппараты, пишут бумажные письма и слушают винил. Они романтизируют паттерны старших поколений, включая вязание, вышивку, домашний уют и размеренный ритм жизни. Все больше молодых людей добровольно уходят из соцсетей и утверждают, что жизнь становится лучше. При этом 28% удаливших аккаунты в возрасте 18–25 лет не разрывают связь полностью, а проявляют цифровую гигиену. Поколение Z учится выстраивать здоровые отношения с Интернетом.

Осознанное потребление

Цифровая усталость связана с пересмотром потребительских привычек. Около 70% зумеров покупают только необходимое и учитывают социальное и экологическое влияние товаров. Исследователи называют это осознанным потреблением.

В первом квартале 2026 года расходы поколения Z на статусные товары снизились на 8,5%. Траты на здоровье, включая аптеки, лаборатории и фитнес, выросли на 9,1%. Это не экономия, а смена ценностей. Зумеры не хотят тратить время и деньги на вещи без смысла. Они ищут опыт, а не владение.

Что это значит для брендов

Для маркетологов этот сдвиг имеет тектоническое значение. Качество становится важнее количества, а аудитория более разборчивой. Пользователи переходят от пассивного скроллинга к намеренному потреблению контента. Доверие и экспертиза становятся важнее охвата.

Аутентичность побеждает алгоритмы.

Около 63% людей чувствуют притяжение к контенту прошлых поколений, а 40% находят онлайн-среду стрессовой и стараются отключаться чаще. Самые успешные бренды 2026 года не загоняют зумеров в цифру, а создают мосты в реальный мир. Офлайн-события, тактильные продукты и лимитированные коллекции становятся конкурентным преимуществом.