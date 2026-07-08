Петербуржцы жалуются на нескошенную траву и борщевик у детских площадок

Жители Санкт-Петербурга жалуются на нескошенную траву и заросли борщевика. Жители разных районов Северной столицы требуют принять меры до того, как сорняк разрастется.

На городском портале «Наш Санкт-Петербург» появляются жалобы на нескошенную траву. Заросшие участки горожане наблюдают вдоль улиц и рядом с остановками общественного транспорта.

«Нескошенная трава вдоль улицы», — сообщила жительница Московского района. «Требуется скосить траву на газоне возле остановки общественного транспорта «Проспект Красных Командиров» по улице Первого Мая в сторону Малого Карлино», — пишет жительница Красносельского района.

Некоторые горожане отмечают, что в нескошенной траве могут быть заросли борщевика. По их словам, сорняк необходимо удалить пока он не разросся.

«С детской площадкой растет борщевик», — сообщает пользователь из муниципального округа Сосновая поляна. «Рядом с тропинкой на придомовой территории растет борщевик. Опасность для детей и взрослых. Необходимо удалить, пока он не разросся», — требует житель Невского района Петербурга.

Еще одна интернет-пользовательница обратила внимание на двухметровые заросли борщевика за забором детского сада со стороны реки Утка и потребовала от коммунальщиков избавиться от сорняка.