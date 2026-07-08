В Эрмитаже билеты подешевеют вечером и подорожают в часы пик

Из-за переполненности залов в дневные часы Эрмитаж с 14 июля вводит гибкие тарифы. Теперь вечерние билеты подешевеют до 500 рублей, а посещение в пиковое время с 11 до 15 часов обойдется в 1,2 тысячи рублей.

Государственный Эрмитаж с 14 июля начинает тестировать систему гибких тарифов для регулирования потоков посетителей. Как сообщили в пресс-службе музея, 80% гостей приходят в Главный музейный комплекс с 11 до 16 часов. Такая тенденция приводит к переполненности залов и создает риски для экспонатов и посетителей, а также ухудшает впечатления от осмотра экспозиций.

С 8 июля начинаются продажи билетов по трем ценовым категориям. Вечернее посещение с 18:00 во вторник, пятницу и субботу стоит 500 рублей. С 16:00 цена повышается до 700 рублей, а дневные сеансы с 11:00 до 15:00 подорожают до 1,2 тысячи рублей.

Представители музея отметили, что новая система не затрагивает льготные билеты. Каждый третий посетитель приходит в Эрмитаж бесплатно или со скидкой.

Изменения не касаются Главного Штаба. Там билеты на импрессионистов и другие экспозиции сохранят прежнюю цену. Музей также расширил временной интервал для прохода. Попасть можно за 15 минут до сеанса и в течение часа после. По входному билету по-прежнему доступны все временные выставки.