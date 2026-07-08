Селлеры требуют пересмотреть индекс распределения продаж Wildberries

Селлеры Wildberries пожаловались в Союз интернет-торговли на новый индекс распределения продаж (ИРП). По их словам, новые правила привели к резкому снижению прибыли из-за увеличения расходов на обратную логистику.

В Союз интернет-торговли поступило коллективное обращение от 24 продавцов Wildberries, которые столкнулись с падением прибыли после введения нового ИРП. Этот показатель теперь используется при расчете стоимости логистических услуг.

Президент Союза Виталий Гаврилов сообщил, что авторы обращения считают необходимым обсуждать подобные изменения с участниками рынка до их внедрения. Они просят пересмотреть механизм расчета индекса с учетом сложившейся практики и обеспечить возможность открытого диалога.

Новые правила начали действовать после обновления оферты Wildberries в марте 2026 года. Маркетплейс изменил порядок расчета расходов на обратную логистику, объяснив это ситуацией на рынке грузоперевозок. По словам Гаврилова, стоимость возврата товара после отказа покупателя или оформления возврата теперь зависит от его розничной цены.

Селлеры считают что, такой подход увеличил их издержки. Прибыль по отдельным товарам стала минимальной или вовсе исчезла.Кроме того, накануне Wildberries объявил о новом повышении комиссии, связав это с ростом затрат на топливном рынке.