В Госдуме назвали размер августовской прибавки к накопительным пенсиям

С 1 августа накопительные пенсии вырастут на 17,3%. Для добровольных вкладчиков прибавка составит 19,3%.

Размер августовской прибавки

Член Комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина в беседе с ТАСС сообщила, что с 1 августа накопительные пенсии россиян будут пересчитаны. Для большинства получателей прибавка составит 17,3%. Те, кто участвовал в софинансировании, использовал материнский капитал или делал добровольные взносы, получат повышение 19,3%.

Коэффициент перерасчета рассчитали по результатам инвестирования. Доход от вложений за 2025 год более чем втрое превысил инфляцию. Перерасчет коснется около 136 тысяч человек. Заявления не нужны, так как процедура пройдет автоматически.

Кто имеет пенсионные накопления

Накопительная пенсия формировалась за счет части страховых взносов. В 2014 году механизм формирования накопительной пенсии был заморожен, но уже накопленные средства остались на пенсионных счетах граждан и выплачиваются в соответствии с законом.

Речь идет о работающих россиянах 1967 года рождения и моложе. Также о мужчинах 1953-1966 года рождения и женщинах 1957-1966 года рождения, в пользу которых в период с 2002 по 2004 год работодатели уплачивали страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии. Кроме того, пенсионные накопления есть у граждан, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, включая участников программы государственного софинансирования пенсий. Также накопления есть у тех, кто направил средства материнского капитала на формирование пенсионных накоплений.

Виды выплат из пенсионных накоплений

Пенсионные накопления можно получить в нескольких формах. Единовременная выплата предполагает получение всей суммы сразу. Срочная пенсионная выплата назначается на срок, который определяет сам гражданин, но он не может быть меньше десяти лет. Накопительная пенсия устанавливается пожизненно и перечисляется ежемесячно.

Отличие от страховой пенсии

Самым распространенным видом пенсии в России является страховая пенсия по старости. На нее имеют право люди пенсионного возраста при наличии необходимого страхового стажа и минимальной суммы пенсионных баллов. Существуют также страховые пенсии по инвалидности и по потере кормильца.

Социальные пенсии назначаются пенсионерам, у которых нет права на страховую пенсию. Это те, кто не работал или не набрал нужный стаж. Выплата социальной пенсии полагается также нетрудоспособным гражданам и детям с инвалидностью.