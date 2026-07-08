Звезда «Чебурашки» Оливье Сиу рассказал историю любви с петербурженкой

В День семьи, любви и верности французский актер Оливье Сиу рассказал о знакомстве с женой 18 лет назад.



Актер Оливье Сиу, известный по роли в фильме «Чебурашка», рассказал о знакомстве с женой в Санкт-Петербурге. Встреча произошла 18 лет назад, когда он уже переехал из Франции в Северную столицу и работал барменом. Его будущая супруга в то время была диджеем и арт-директором ночного клуба.

По словам актера, она зашла к нему в бар ночью, и он влюбился с первого взгляда. Сиу предложил угощение, она попросила чай, и они обменялись номерами. Роман развивался стремительно, пишет «Петербургский дневник».

Через год у пары родилась дочь Матильда. Однако о свадьбе они задумались только после рождения второй дочери Камилы в 2011 году.