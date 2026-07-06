Блогер Ян Топлес оправдался за пьяный поцелуй с незнакомкой

Российский блогер Ян Топлес оправдался за пьяный поцелуй с незнакомой девушкой на московской вечеринке. Инфлюенсер заявил, что не обязан соответствовать образу идеального человека.

Топлес оказался в центре скандала после того, как в Сети появилось видео. На кадрах был виден пьяный поцелуй блогера с незнакомой девушкой на московской вечеринке. Пользователи обвинили его в измене, поскольку он состоит в браке с продюсером Екатериной Адаричевой уже восемь лет. Топлес признал случившееся и объяснил, что выпил около 15 бутылок пива и потерял контроль.

В социальных сетях он заявил, что не знаком с девушкой и больше не видел ее. По словам Топлеса, поцелуй ничем бы не закончился, и ему стыдно за свое поведение. Супруга узнала о случившемся от подписчиков, они обсудили ситуацию и пришли к взаимопониманию. Топлес подчеркнул, что у них крепкий брак и глубокая любовь.

Инфлюенсер извинился перед девушкой и признал свою вину в случившемся. При этом он заявил, что не обязан соответствовать идеальному образу, который создали о нем подписчики.

Реакция публики оказалась неоднозначной. Многие пользователи оказались разочарованы и заявили, что блогер потерял лицо. Часть аудитории возмутила его попытка оправдать измену алкоголем.