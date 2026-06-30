Унесенная смерчем собака через несколько дней вернулась домой

В Свердловской области собака Багира, унесенная смерчем в Кушве вместе с конурой, вернулась домой через несколько дней. Питомец сильно нервничает, но серьезных травм не получил.

В Кушве ураган унес в лес собачью конуру вместе с находившейся внутри собакой по кличке Багира. Хозяин животного Юрий рассказал 360.ru, что они долго искали питомца в округе, но не могли найти.

Через несколько дней Багира вернулась сама. Собака сильно нервничает после произошедшего, но серьезных травм нет. Конуру найти не удалось.

Дом Юрия не подлежит восстановлению. Из-за непогоды без света остались несколько округов. В одной Кушве пострадали почти 100 домов. Также в городе вводили режим чрезвычайной ситуации.