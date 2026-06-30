Мойка78: Сбер и СПбГУ запустили пилот по цифровой трансформации HR

Санкт-Петербургский государственный университет совместно со Сбером реализовал пилотный проект по интеграции платформы бизнес-аналитики «Навигатор BI» в образовательный процесс. Студенты первого курса магистерской программы «Управление человеческими ресурсами» под руководством преподавателей Натальи Бандейкиной и Натальи Покровской освоили инструмент визуальной аналитики в рамках курса «Методы исследования в управлении человеческими ресурсами».

Обучение прошло в формате цифрового интенсива на платформе Bootcamp с серией вебинаров, все участники получили сертификаты Сбера. Практическим итогом стала разработка комплексного проекта по аналитике системы управления персоналом для ООО «Газпромнефть-Снабжение»: студенты использовали «Навигатор BI» для анализа ключевых HR-показателей, визуализации данных на интерактивной панели и подготовки управленческих решений. Проект дал будущим специалистам навыки работы с современными цифровыми инструментами, командного взаимодействия и распределения задач.

Как ранее сообщалось, 185 лет развития: акционеры Сбера утвердили рекордные в истории банка дивиденды — 850,2 млрд рублей.