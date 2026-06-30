Общественные зеленые зоны Петербурга расширят на 80 гектаров

В Санкт-Петербурге утвердили новый перечень зеленых насаждений общего пользования. Общая площадь таких территорий увеличится более чем на 80 гектаров.

На территории Северной столицы утвердили поправки в закон о зеленых насаждениях общего пользования. В перечень добавили 111 новых объектов. Из них 28 относятся к городским территориям, 80 к местным зонам, а три к резервам озеленения. Новые зоны появятся во всех 18 районах города. Общая площадь зеленых территорий увеличится более чем на 80 гектаров, сообщили в пресс-службе Смольного.

Особое внимание уделяется не только созданию новых зон, но и сохранению существующих. Среди крупных проектов последних лет можно выделить парк Героев-Пожарных на месте бывшей свалки и парк Поколений в Колпино.

Тем временем, Нева регулярно покрывается маслянистой пленкой, а в ее химическом составе находят превышение тяжелых металлов. Роспотребнадзор официально запретил купание повсеместно. Кроме того, в отдельные дни жители жалуются на удушливый смог и неприятные запахи.