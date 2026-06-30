Shaman изменил свое отношение к трусам за два года

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, заявил о смене привычек, связанных с нижним бельем.

Певец Shaman на пресс-конференции заявил, что начал носить трусы. На это эпатажное высказывание обратила внимание блогер Мария Погребняк в своем Телеграм-канале. Исполнитель пояснил, что исторически отсутствие нижнего белья не мешало людям совершать великие дела. Крестьяне, князья и цари творили историю без него, и этот факт не умаляет их значимости. После этих слов Shaman приспустил брюки и продемонстрировал, что теперь носит трусы.

В 2024 году артист говорил, что не носит нижнее белье, потому что не видит в этом необходимости. Также Shaman назвал ошибкой публикацию видео с облизыванием Байкала и признал, что зря выложил его в личный блог.

Ранее певец также высказался о своем разводе в Год семьи. Он пояснил, что не стал дожидаться окончания года и не пошел на сделку с совестью.