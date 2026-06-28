Адвокат раскрыл сроки и основания для признания семьи Усольцевых погибшей

Адвокат Андрей Алешкин заявил, что срок для признания семьи Усольцевых, пропавшей в тайге Красноярского края, уже наступил. Это возможно при определенных условиях и не означает прекращения их розыска. Семья пропала 28 сентября 2025 года.

По словам юриста, согласно закону, гражданина можно объявить умершим, если о нем нет сведений в месте жительства в течение пяти лет. Однако существует исключение: если человек пропал при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основания предполагать гибель от несчастного случая, срок сокращается до шести месяцев, пишет Altapress.ru Исчезновение Усольцевых в тайге, где суровый климат и сложный рельеф, подпадает под это исключение. Следовательно, их близкие уже сейчас имеют право обратиться в суд с просьбой признать их погибшими.

Решение суда основывается исключительно на материалах следствия, показаниях свидетелей и данных поисковых операций. Поиск семьи не прекратится, даже если они будут официально признаны умершими. Судебное решение — это юридический инструмент для решения практических вопросов, таких как оформление наследства. Правоохранительные органы продолжат расследование при появлении новых зацепок.

Поиски Усольцевых признаны одними из самых масштабных в регионе. В операции участвовали тысячи волонтеров, спасателей и полицейских. Однако никаких следов семьи, кроме их автомобиля с крупной суммой наличных внутри, найти не удалось. Следствие продолжает рассматривать несколько версий, включая несчастный случай и криминал, но версия о побеге также обсуждается, хотя официально не подтверждена.