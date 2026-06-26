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Свидетель утверждает, что семья Усольцевых покинула тайгу по тайной дороге

Михаил Яковлев
Фото: abn.agency

В окрестностях поселка Кутурчин продолжают обсуждать таинственное исчезновение семьи Усольцевых.

Местный житель, хорошо знающий здешние тропы, высказал смелое предположение, что пропавшие туристы не стали жертвой таежной стихии, а осознанно покинули район, воспользовавшись скрытым маршрутом, о котором знают лишь старожилы, пишет aif.ru. Его слова проливают новый свет на обстоятельства дела, которые до сих пор оставались неясными для следствия.

Сомнения в версии о заблуждении

После того как журналисты, заблудившиеся у скалы Мальвинка, были спасены горными мотоциклистами, они задались вопросом: могла ли аналогичная участь постигнуть Усольцевых? С одной стороны, как показал собственный опыт, заблудиться в этих местах, несмотря на наличие туристических меток, крайне легко.

Однако существует и другая сторона медали. На вершине скалы связь ловится отлично. В случае потери ориентиров Сергей Усольцев мог бы подняться наверх, поймать сигнал и вызвать помощь, в том числе по номеру 112. Однако семья этого не сделала, что породило дополнительные вопросы у тех, кто знаком с местностью.

Свидетель утверждает, что семья Усольцевых покинула тайгу по тайной дороге
Фото: скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Свидетельство о тайной дороге

Вернувшись в Кутурчин, корреспонденты застали мужчину, который ранее уверял их, что на Мальвинке невозможно заблудиться. На замечание о том, что они все же сбились с пути, местный житель парировал, что даже в случае потери тропы они бы неизбежно вышли на какую-либо дорогу. Однако на вопрос об Усольцевых его ответ был категоричным: по его мнению, они вообще не ходили на Мальвинку.

Свидетель указал на заросшую лесную дорогу, начинающуюся в километре от поселка. По его словам, раньше по ней ездили машины. Этот путь ведет через поляну, а затем выходит на линию электропередач, где имеется накатанная дорога, по которой регулярно ходят грузовики.

Пройдя около шести километров, можно выйти к мосту, а оттуда — на трассу. Очевидец утверждает, что на этой площадке перед уходом Усольцевых стояла светлая иномарка, похожая на «Лексус», которая позже уехала. Кроме того, вскоре после того, как семья якобы отправилась в поход, со стороны Юрьевского прииска проехал микроавтобус.

Версия о сговоре и знакомстве с местным жителем

Мужчина уверен, что Усольцевы «слиняли», то есть покинули район целенаправленно. Он пояснил, что подъем по той тропе пологий и легкий, доступный даже для ребенка. Однако откуда туристы могли знать об этом пути, если они не являются местными жителями?

Свидетель ссылается на слухи о том, что Сергей Усольцев дружил с местным жителем и ранее приезжал к нему в Кутурчин. Хотя сам свидетель. Оично не видел Усольцева в поселке, он допускает, что именно местный мог рассказать ему о скрытом маршруте. В настоящее время он переехал в Минусинский район. Также очевидец обратил внимание на детали: во время обыска автомобиля Усольцевых он присутствовал лично и заметил, что в машине не было денег, а также было много фантиков от конфет, что, по его мнению, указывает на то, что ребенок ел сладости во время движения, а не во время пешего перехода по тайге.

Свидетель утверждает, что семья Усольцевых покинула тайгу по тайной дороге
Фото: abn.agency

Опровержение версии о вертолете

Журналисты также поинтересовались публикациями о тайной базе бизнесмена, расположенной в труднодоступном месте, куда можно добраться только на вертолете или лошадях. Однако местный житель, который разговаривал с журналистами, опроверг информацию о том, что в день исчезновения Усольцевых использовался вертолет.

Обстоятельства исчезновения

Свидетель также сообщил, что в день пропажи погода резко испортилась. После семи вечера начался сильный дождь, а к утру пошел снег. По его словам, местный житель по имени Саня, видя, что туристы с ребенком не вернулись, предположил, что они укрылись под елкой и пережидают непогоду.

Однако на следующее утро стало очевидно, что ситуация серьезнее. Виктор К. также отметил, что случаи, когда туристы оставляют машины и уходят надолго, не редкость. Он указал на еще один бесхозный автомобиль, стоящий у поселка уже три дня, пообещав сообщить участковому, если хозяева не появятся в ближайшее время.

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