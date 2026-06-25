Мойка78: Сбер: почти половина петербуржцев регулярно копят

Сбер выяснил, что 46% жителей Санкт-Петербурга ежемесячно направляют часть доходов в сбережения и инвестиции. Среди них 81% выбирают вклады и накопительные счета, 20% инвестируют, 10% используют программу долгосрочных сбережений и страхование, 12% хранят наличные.

Также 21% инвесторов относят себя к консервативному типу, 9% – к агрессивному, при этом к потерям готовы лишь 6%. Основные цели накоплений – покупка недвижимости (23%), авто (21%), образование (16%), пенсия и отпуск (по 8%), здоровье (5%). В среднем петербуржцы готовы откладывать 24,4 тыс. рублей ежемесячно. При этом 17% планируют копить 4–5 лет, 23% – 6–10 лет, 8% – более 10 лет.

Как сообщалось ранее: СберИнвестиции узнали, сколько петербуржцы готовы направлять в сбережения и инвестиции ежемесячно.