Онкобольная блогер Лерчек вышла в свет с кольцом четверть миллиона рублей

Блогер Валерия Чекалина появилась с кольцом из белого золота с бриллиантами стоимостью около 250 тысяч рублей. Украшение стало единственным ценным аксессуаром в ее коллекции после того, как остальное имущество было изъято по уголовному делу.

В социальных сетях Лерчек рассказала о новом подарке. Им стало кольцо из белого золота с бриллиантами стоимостью около трех тысяч долларов.

По словам блогера, украшение ей передали неравнодушные люди. В итоге кольцо стало единственным ценным аксессуаром в ее коллекции, потому что остальное имущество ранее изъяли.

Чекалина призналась, что с радостью будет носить это кольцо, и поблагодарила подписчиков за поддержку. Она отметила, что в нынешней ситуации такие знаки внимания приобретают особое значение.

Напомним, что блогер фигурирует в уголовном деле о незаконном выводе за границу свыше 250 миллионов рублей. Расследование временно приостановлено из-за тяжелого состояния здоровья Чекалиной.