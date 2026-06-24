В РСП допустили запрет книги Григория Остера «Вредные советы»

Книгу Григория Остера «Вредные советы» могут запретить, в случае подтверждения ее вреда для детей.

Президент Российского союза писателей Дмитрий Кравчук в беседе с NEWS.ru заявил, что книга Григория Остера «Вредные советы» может быть пересмотрена обществом. По его словам, произведение, которое много лет никого не смущало, теперь вызывает вопросы из-за изменившихся норм морали.

Кравчук отметил, что если эксперты-психологи докажут вред этой «энциклопедии пакостей», то контркультуру в детской литературе придется убрать в подполье. Он подчеркнул, что обсуждать запрет книги без научной экспертизы преждевременно, поскольку это частные мнения.

Глава РСП напомнил, что законодатели постоянно корректируют нормы для защиты детей и приведения литературы к общественному консенсусу. То, что было уместно 30 лет назад, сегодня может восприниматься иначе.