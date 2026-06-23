Фарфоровский мост могут включить в международные реестры промышленного наследия

Международный комитет по сохранению индустриального наследия (TICCIH) направил обращения в ЮНЕСКО и российским властям с призывом сохранить Фарфоровский мост в Санкт-Петербурге. В организации назвали планы по уничтожению объекта «непоправимой ошибкой».

Документы с подписью президента TICCIH Мариона Штайнера направили в Секретариат Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, КГИОП, РЖД и другие ведомства. В организации планы по сносу Фарфоровского моста назвали «непоправимой ошибкой» и «необратимой утратой».

Представители TICCIH полностью поддержала инициативу общественности и экспертов по сохранению объекта. Сооружения начала XX века, включая этот мост, обладают исторической и инженерной ценностью. Комитет выступил против демонтажа и утилизации моста на металлолом. Об этом сообщает Телеграм-канал «SOS СПб Снос».

TICCIH настаивает на сохранении моста на его историческом месте как части ансамбля Фарфоровского поста. Если это невозможно, организация предлагает перенести сооружение. Комитет готов предоставить международную оценку, рекомендации по реставрации и помощь в подготовке документов для включения объекта в реестры.

Напомним, что в Петербурге также проект Ново-Адмиралтейского моста через Неву остается в центре внимания уже несколько месяцев. В 2011 году эксперимент показал его опасность из-за свальных течений и сложного поворота фарватера.