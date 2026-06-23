Петербурженка отсудила у «Перекрестка» 5,5 тысячи за просроченный сыр и вафли

Мировой суд Санкт-Петербурга взыскал с сети «Перекресток» свыше 5,5 тысячи рублей в пользу покупательницы за продажу товаров ненадлежащего качества.

Мировой судья рассмотрела иск покупательницы к сети «Перекресток». Женщина сообщила, что 20 мая 2023 года приобрела в магазине сыр с истекшим сроком годности. При этом на этикетке была указана цена 1,2 тысячи рублей, а на кассе товар пробили на 400 рублей дороже.

Позже она купила вафли за 84 рубля, на которых отсутствовала информация о сроке годности. После этого она решила обратиться в суд.

Ответчик в отзыве указал, что товар соответствовал качеству, а представленные фото не доказывают нарушений. Также компания заявила, что истец специально ищет товары с просроченными сроками для подачи исков.

Суд встал на сторону потребителя и отметил, что товарам с истекшим сроком годности не место на полках магазинов. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В итоге суд взыскал с «Перекрестка» стоимость товара ненадлежащего качества, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф, расходы на юридические услуги и почтовые расходы. Также суд взыскал государственную пошлину в доход города в размере 4 тысяч рублей.