Синоптик Колесов назвал среду самым холодным днем в Петербурге на неделе

Среда станет самым холодным днем недели в городе. Температура воздуха составит 17 градусов тепла, возможны облачность и дождь.

Начальник Гидрометцентра Северной столицы Александр Колесов рассказал о погоде на среду. По его словам, 24 июня в Петербурге ожидается самый холодный день недели.

По данным синоптика, дождь и западный ветер не дадут воздуху сильно прогреться. Максимальная температура составит 17 градусов тепла. При этом Колесов отметил, что это не будет самое низкое значение в месяце. Дело в том, что 1 июня в городе было 15,5 градуса, и до конца месяца холоднее уже не должно быть.

В своем Телеграм-канале Колесов добавил, что исторически в регионе бывало и холоднее. В 1949 году в Ленинграде максимальная температура 24 июня составила 9,8 градуса.

По словам синоптика, в четверг погода станет теплее. На территории Петербурге столбики термометров покажут до 20 градусов, хотя кратковременный дождь все же пройдет.