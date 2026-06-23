Ученый предсказал учащение смерчей на Урале из-за нагрева атмосферы

На Урале смерчи и торнадо будут происходить чаще из-за повышения температур и роста турбулентности атмосферы.

Кандидат физико-математических наук Константин Грибанов заявил, что смерчи, торнадо и ураганы на Урале будут происходить чаще. Причина кроется в повышении температур и росте турбулентности атмосферы. Ученый сравнил атмосферу с кастрюлей, под которой постоянно добавляют огонь. По его словам, вероятность образования смерчей и ураганов растет.

В разговоре с «ФедералПресс» Грибанов пояснил, что смерч в Кушве возник из-за стечения обстоятельств, которое нельзя было предсказать. Приход холодного фронта после жары вызвал сильный ветер, который сформировал вихрь. Вихрь столкнулся с восходящим потоком теплого воздуха и водяного пара, и поток затянул его в кучевое облако. Так образовался смерч, энергия которого подпитывалась теплом от конденсации воды, рассказал эксперт.

Ученый отметил, что такие явления в среднем будут случаться чаще, но точных прогнозов давать нельзя. По его словам, можно полагаться на предупреждения МЧС о сильном ветре, дожде и граде.