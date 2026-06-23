Ученые смогли увидеть строительные блоки Млечного Пути

Астрономы нашли скопление Terzan 5 в центре Млечного Пути. Оно содержит звезды возрастом от 12,5 до 2,5 миллиарда лет.

Звездное скопление Terzan 5 находится в балдже Млечного Пути на расстоянии примерно 18 800 световых лет от Земли. Его масса превышает солнечную в два миллиона раз, а светимость в 800 тысяч раз. Плотные полосы галактической пыли закрывают обзор на это скопление. Поэтому астрономы обнаружили Terzan 5 только в 1968 году. Открытие совершил турецко-франко-армянский астроном Агоп Терзан.

Шаровые скопления принято считать древними объектами. Все звезды в них образуются в результате одного мощного взрыва и должны иметь единый возраст. Обычно этот возраст составляет от 12 до 13 миллиардов лет. Однако некоторые скопления демонстрируют признаки существования нескольких поколений звезд.

Новые наблюдения

В 2009 и 2016 годах телескоп «Хаббл» провел исследование Terzan 5. Ученые обнаружили звезды двух поколений с возрастом 12,5 и 4,7 миллиарда лет. Но из-за помех от галактической пыли снимки получились нечеткими. Телескоп JWST способен вести наблюдения в ближнем инфракрасном диапазоне и различать объекты даже сквозь плотные пылевые облака.

Новые данные позволили уточнить историю Terzan 5. JWST выявил еще два поколения звезд. Одно из них родилось 3,8 миллиарда лет назад, другое 2,5 миллиарда лет назад.

Окаменелый фрагмент балджа

По словам ученых, существование четырех поколений звезд в одном объекте трудно объяснить для любого шарового скопления. Исследовательская группа под руководством Джорджии Зулло и Франческо Ферраро из Болонского университета выдвинула альтернативную гипотезу. По их мнению, Terzan 5 может представлять собой остаточный строительный блок балджа Млечного Пути, который не был полностью поглощен галактикой. Результаты их исследования опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics.

Член команды Барбара Ланцони заявила, что Terzan 5 может дать прямые доказательства процессов формирования балджей в галактиках по всей Вселенной. Ферраро пояснил, что это скопление образовалось отдельно от балджа и не было разрушено в процессе его формирования. Он назвал Terzan 5 окаменелым фрагментом балджа.

Строительные блоки галактик

Дисковые галактики состоят из диска со спиральными рукавами и выпуклым ядром, которое называют балджем. По словам ученых, балджи возникают за миллиарды лет до формирования дисков. Телескоп JWST фиксирует этот процесс в ранней Вселенной и обнаруживает молодые галактики. Однако наблюдения за отдельными строительными блоками таких галактик пока остаются нечеткими. Terzan 5 позволяет ученым изучать один из этих блоков с близкого расстояния.

Поиск других фрагментов

Terzan 5 может стать не единственным уцелевшим фрагмент балджа. Скопление Лиллер 1 находится рядом с центром нашей галактики и имеет много общих черт с Terzan 5. На данный момент исследователи пытаются найти еще 40–50 шаровых скоплений в зоне балджа.