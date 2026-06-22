Петербуржцы раскритиковали концепцию линейного парка на Северном намыве

Жители Санкт-Петербурге обсуждают презентацию ЛСР с визуализацией застройки акватории. Горожане жалуются проекты башни, линейного парка и отсутствие пляжа.

Администрация группы «Мы против Северного намыва» разместила в социальной сети «ВКонтакте» материалы презентации застройщика ЛСР. На представленных визуализациях изображена высотная башня. В документах также упоминается Линейный парк как основная зеленая зона будущего района. Активисты обратили внимание на отсутствие пляжной зоны на данной территории. Они полагают, что пляжа на этой территории, вопреки обещаниям, не будет.

«Знакомые обещалки… аналогично было на Варшавской за гостиницей “Россия”», — отмечает подписчик группы.



«Помню-помню тоже. ЖК “Янтарный берег”» — добавил житель Северной столицы.

По мнению общественников, вместо пляжа установят забор по аналогии с Южным намывом. Также не исключено появление камней с комнатами медиации в этой зоне.

Жители напомнили, что доступ к береговой линии был перекрыт в 2022 году. По словам активистов, застройщик поставил задачу продать участки или квартиры на них как можно дороже и быстрее.

«Не парк это, а санитарная зеленая зона у ЗСД! Нет на Васильевском парков! И нормального выхода к воде на острове не осталось», — пишет одна из подписчик группы.

В качестве примера активисты привели историю с Южным намывом. Квартиры в этом районе уже проданы. Однако набережная, на строительство которой выделили 1,7 миллиарда рублей, до сих пор не введена в эксплуатацию. Кроме того, съезд с ЗСД расположен прямо перед жилыми окнами.