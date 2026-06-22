СМИ снова нашли жертву ЕГЭ, но шансы на отмену все те же

Каждый май-июнь в России происходит священный ритуал. СМИ, родительские чаты и Телеграм-каналы дружно взрываются паникой: ЕГЭ чуть-ли не убивает детей, пора его отменить.

Нынешний сезон, разумеется, не стал исключением. Поводом стала героическая история в Самаре, где одной из выпускниц стало плохо после экзамена по истории. Соцсети моментально окрестили это инсультом, вызванным коварным тестом.

Паника прокатилась по всем родительским чатам. Но министерство образования региона, как обычно, все сгладило: у девочки оказалась банальная аллергия на шоколад, который она съела на голодный желудок. Инсульт, как пишет 63.ru, не подтвердился, и уже на следующий день она явилась на экзамен живая и невредима. Какое разочарование для тех, кто уже точил ножи на ЕГЭ.

Эта история, как и все предыдущие, вновь подняла вечный вопрос: когда же наконец отменят этого учебного монстра? И есть ли у него реальная альтернатива? Ответ, как всегда, неутешительный.

Шансы на отмену ЕГЭ: приговор окончательный и обжалованию не подлежит

Ответы чиновников звучат как заученная мантра. Глава Рособрнадзора в апреле 2026 года объявил: в ближайшие годы отмены не будет, пишет ТАСС. Позже он милостиво уточнил, что альтернатива может появиться не ранее чем через десять лет, но пока никто ничего нового не предложил — видимо, все ждут озарения свыше.

На ПМЭФ-2026 он вновь подтвердил: «В ближайшей перспективе я не вижу предпосылок для отмены». А в июне исключил возможность отмены даже в 2027 году. Иными словами, шансы где-то на уровне вероятности встретить снежного человека в метро.

Аргумент чиновников прост до гениальности: ЕГЭ — единственная страховка от коррупции и неравенства. Без него вузы снова начнут брать взятки и проводить свои экзамены, где всё решают знакомства и кошельки родителей. Сейчас же выпускница из Самары сидит дома, щелкает задания и отправляет результаты в пять вузов одновременно. Равенство? Да, пусть и такое, сухое и бюрократическое, зато без шанса подсунуть экзаменатору конверт.

Эксперт в беседе с 74.ru называет дискуссии об отмене «устоявшимся политическим ритуалом». Для семей ЕГЭ — это не вопрос любви, а вопрос предсказуемости. За двадцать лет экзамен эволюционировал: от простой угадайки он перешел к сложным задачам на логику и аргументацию. И это, видимо, должно вызывать у нас прилив благодарности.

Почему же все продолжают кричать об отмене?

Опросы показывают: 47 процентов россиян мечтают заменить ЕГЭ на традиционную форму, пишут 360.ru. Главные претензии — стресс, формализм и невозможность оценить творческие способности. Но психологи делают неожиданное открытие: проблема не в тестах, а в том, что мы сами превратили один экзамен в вопрос жизни и смерти. Как будто не поступление в вуз, а операция на открытом сердце.

Случай с самарской девочкой — идеальная метафора нашего отношения к ЕГЭ. Мы настолько боимся, что любой чих в мае мгновенно маркируем как «травма от ЕГЭ». Шоколадка? Нет, это коварный заговор системы! ЕГЭ при этом остается единственным доступным механизмом, и отменять ее никто не собирается. Потому что альтернатив нет. И не будет.

Так что шансы на отмену ЕГЭ сейчас примерно такие же, как на то, что школьники перестанут бояться экзаменов. Возможны улучшения, доработки, смена названия, но появление новой модели — вопрос как минимум десятилетия. А пока нам остается только адаптироваться, успокаивать детей, покупать им шоколад перед экзаменами.