В Эстонии хотят заменить аптеки торговыми автоматами с лекарствами

Власти Эстонии предложили установить автоматы самообслуживания для продажи лекарств в регионах, где отсутствуют стационарные аптеки.

Эстония планирует внедрить аптечные автоматы для выдачи рецептурных и безрецептурных препаратов. Законопроект предложило Министерство социальных дел для помощи регионам без стационарных аптек, сообщает эстонское гостелерадио ERR.

На данный момент пациенты 60 центров семейных врачей не могут получить лекарства в своих населенных пунктах. Автомат станет частью обычной аптеки с функцией онлайн-консультации фармацевта.

Инициатива вызвала неоднозначную реакцию в профессиональной среде. Представители фармацевтического сообщества указали на высокую стоимость оборудования и выразили сомнения в сроках его окупаемости.

Подобный эксперимент уже проводился в Эстонии в 2023 году. Тогда в городе Рапла запустили пилотный проект с автоматом для безрецептурных лекарств и видеоконсультацией аптекаря.

Окончательное решение пока не принято. Законопроект проходит согласование и публичное обсуждение до 7 июля.