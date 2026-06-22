На станции метро «Богатырская» завершается разработка котлована

Станция «Богатырская» Невско-Василеостровской линии метро находится на этапе разработки котлована. Специалисты устанавливают распорные конструкции, после чего начнется монтаж основных элементов станции.

Внутри ограждающей конструкции по технологии «стена в грунте» идут работы по выемке грунта и установке раскрепляющих элементов. В их число входят распорные пояса, раскосы и расстрелы, сообщает Телеграм-канал «Подземник».

В самой широкой части станции продолжается разработка котлована со стороны Богатырского проспекта. По мере выемки грунта монтируются опорные пояса и распорки между ними. Технология предусматривает сооружение «стены в грунте» по контуру будущего котлована.

Затем внутри периметра производят выемку грунта и укрепляют стену системой распорок. В готовом котловане начинается монтаж основных конструкций станции.