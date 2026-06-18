Пулково принял 31 рейс в качестве запасного аэродрома из-за ограничений в Москве

Аэропорт Пулково 18 июня принял 31 рейс в качестве запасного аэродрома из-за временных ограничений на прием и отправку судов в московских аэропортах.

В четверг авиагавань приняла 31 рейс в качестве запасного аэродрома. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Воздушные Ворота Северной Столицы», управляющей аэропортом Пулково.

Ранее авиакомпании приняли решение о высадке пассажиров из 19 самолетов в терминале. Такое решение позволило сократить время ожидания людей на борту. Представители аэропорта пояснили, что процедура высадки проходила исключительно по инициативе перевозчика. Инфраструктура Пулково была подготовлена для обслуживания дополнительных воздушных судов.

Напомним, что утром 18 июня в аэропортах Москвы действовали временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Транспортная прокуратура осуществляла надзор за соблюдением прав пассажиров на задержанных рейсах. В итоге 17 рейсов лишились возможности отправиться по расписанию. Кроме того, авиакомпании дополнительно отменили вылет 19 бортов из Северной столицы.