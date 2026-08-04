В Петербурге пройдут торги на аренду корпуса Апраксина двора

Аукцион на право аренды корпуса № 51 Апраксина двора состоится в Санкт-Петербурге 13 августа. Стартовая цена объекта снижена на четверть, а его внутренний двор планируют приспособить под атриум на 450 мест.

В Северной столице 13 августа состоится аукцион на право аренды корпуса № 51 Апраксина двора. Начальная цена объекта снижена на 25%, пишет «Петербургский дневник».

Здание расположено недалеко от Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова. Это самый крупный объект Апраксина двора, который находится в городской собственности. Его общая площадь составляет 3,6 тысячи квадратных метров. Первый этаж занимает свыше 1,5 тысячи квадратных метров. Внутренний двор имеет площадь около 400 «квадратов».

Также стало известно, что Корпус № 51 вместе с корпусом № 50 относится к «театральному кварталу». Эта концепция заложена в плане развития комплекса. Внутренний двор здания может быть приспособлен под атриум на 450 посадочных мест.

Напомним, что здание было спроектировано в 1876 году, а 1907 году надстроили третий этаж с мансардой. Данный исторический объект сохранил свой архитектурный облик до наших дней.