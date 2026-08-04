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Петербуржцам назвали лучшее место для наблюдения за звездопадом Персеиды

Даниил Александров
Фото: скриншот с YouTube-канала NASA Jet Propulsion Laboratory

Пик звездопада Персеиды придется на ночь с 12 на 13 августа, и лучше всего его будет видно на Дальнем Востоке. Такое сочетание погодных и астрономических условий не повторится до 2045 года.

Дальний Восток окажется в наилучших условиях для наблюдения за пиком звездопада Персеиды. Метеорный поток достигнет максимума в ночь с 12 на 13 августа. Об этом сообщила доцент Дальневосточного федерального университета Лариса Московченко.

По словам эксперта, наибольшая активность придется на период с 23:00 12 августа до 04:30 13 августа по местному времени. В это время созвездие Персея поднимается высоко над горизонтом.

Августовские ночи на Дальнем Востоке уже достаточно темные, отметила Московченко в беседе с ТАСС. Новолуние 12 августа гарантирует отсутствие лунной засветки. Такое удачное сочетание условий не повторится до 2045 года.

Для наблюдения не потребуются телескопы или бинокли. Эксперт подчеркнула, что будет достаточно невооруженного глаза, который адаптируется к темноте за 20–30 минут. Однако необходимо уехать как можно дальше от городов, чтобы избежать светового загрязнения.

Жителям Владивостока порекомендовали выезжать на 30–70 километров от города. Наблюдателям из небольших поселков достаточно просто выйти за околицу. Лучшими местами для наблюдения в Приморском крае стали Хасанский район и побережье вдали от освещенных населенных пунктов.

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