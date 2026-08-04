Эксперт рассказала о последствиях из-за переноса складов Wildberries в Казахстан

Возможный переезд складских мощностей Wildberries в Казахстан не отразится на стоимости товаров для российских покупателей. Эксперт считает, что у маркетплейса есть внутренние резервы для сглаживания логистических расходов, а резкое повышение цен грозит потерей доли рынка.

Член Совета по электронной коммерции ТПП РФ и спикер ВШЭ Елена Соловьева рассказала о последствиях возможного переноса складских мощностей Wildberries в Казахстан. По ее оценке, высокого роста цен на товары ожидать не следует. Компания имеет достаточные финансовые и управленческие ресурсы для сглаживания логистических издержек и удержания цен на конкурентном уровне.

Wildberries работает на высококонкурентном рынке. Резкое повышение цен грозит маркетплейсу потерей доли рынка. В беседе с NEWS.ru Соловьева подчеркнула, что компания скорее снизит собственную маржу или оптимизирует другие расходы. Она не станет перекладывать издержки на покупателей.

Ранее в Министерстве торговли Казахстана сообщили, что не получали официального обращения от Wildberries. При этом маркетплейс уже арендует в стране 46 тысяч квадратных метров складских площадей.