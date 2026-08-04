Эксперт назвал косплей практикой осознанного самовыражения

Создание сложных костюмов для косплея помогает развивать навыки, социализироваться и преодолевать неуверенность. Исследования подтверждают, что косплееры обладают высоким уровнем креативности и стремлением к личностному росту.

Взрослые люди часто тратят месяцы и большие суммы на создание костюмов аниме-персонажей. В обществе такое увлечение нередко воспринимается как инфантильное. Однако исследователи и сами участники фестивалей с этим мнением не согласны.

Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович в разговоре с RuNews24.ru сослался на исследование Карпука и Келембет. Результаты работы ученых показали, что косплееры отличаются от гиков высоким уровнем увлеченности и креативности. Также у них выражено стремление к личностным изменениям и осознанной работе над собой.

По словам эксперта, у этого увлечения есть несколько важных достоинств. Среди них самоутверждение и повышение самоуважения. Косплей способствует развитию разнообразных навыков. К ним относятся рукоделие, конструирование, работа с пластиком и кожей. Также развиваются актерское мастерство, мейкап и 3D-моделирование. Кроме того, это хобби дает возможность для социализации и психологической разгрузки.

Косплей-сообщества объединяют людей и формируют прочные социальные связи. Внутри этих групп создается поддерживающая среда. Человек, тратящий месяцы на создание сложного костюма, не является инфантильным взрослым. Он представляет собой высокомотивированного творца, который сознательно работает над собой, добавил эксперт.

Якубович рекомендует рассматривать косплей как профессиональное хэнд-мейд творчество. Это не возвращение в детство, а осознанная творческая деятельность.