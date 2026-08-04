Экс-продюсер Олега Газманова останется под арестом до сентября

В Москве суд продлил арест бывшего продюсера певца Олега Газманова Филиппа Россы до 6 сентября. Обвиняемый в мошенничестве и нарушении авторских прав останется под стражей, несмотря на ходатайства защиты об изменении меры пресечения.

Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей Филиппу Россе. Бывший продюсер народного артиста России Олега Газманова останется под арестом до 6 сентября. Ему предъявлено обвинение в хищении денежных средств в особо крупном размере и нарушении авторских прав.

Защита ходатайствовала об изменении меры пресечения. Адвокаты просили перевести Россу под домашний арест или применить запрет определенных действий. Аналогичное ходатайство заявил и сам Газманов. В ходе заседания представитель артиста сообщил, что Росса уже возместил большую часть ущерба. Из общей суммы 17,5 миллиона рублей он выплатил 12 миллионов.

Напомним, что уголовное дело было возбуждено 5 марта. По версии следствия, Росса систематически передавал неустановленным лицам произведения Газманова. Он также передавал права на их использование без ведома артиста. В июле Мосгорсуд признал законным нахождение Россы под стражей.