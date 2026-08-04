Авито Доставка подключила «Байкал Сервис» для крупных грузов

Авито Доставка расширила возможность отправки крупногабаритных товаров, подключив транспортную компанию «Байкал Сервис» – теперь пользователи могут отправлять и получать крупные грузы более чем в ста городах России через терминалы нового партнера.

В пресс-службе Авито пояснили, что при оформлении доставки пользователь может выбрать терминал «Байкал Сервис», а для получения или отправки груза необходимо лично прибыть в пункт с паспортом и показать сотруднику штрихкод из приложенияю. Заказ выдается в этом же терминале.

Директор по логистике Авито Евгений Шапиро отметил, что подключение нового партнера расширяет логистические возможности для крупногабаритных отправлений и делает такие сделки доступнее для пользователей по всей стране. Руководитель проектов доставки «Байкал-Сервис ТК» Валерий Никулин подчеркнул, что партнерство с Авито обеспечит быструю и качественную отправку и комфортное получение товаров.

К отправке доступны товары весом до 200 кг в категориях от мебели и техники до автозапчастей и музыкальных инструментов, при этом упаковывать товар заранее не нужно – сотрудники компании помогут выбрать способ защиты груза, а срок хранения отправления составляет до 7 дней с возможностью продления. На все крупногабаритные товары распространяются механики безопасной сделки: средства перечисляются продавцу только после получения и подтверждения заказа покупателем.