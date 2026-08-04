В Финляндии разрешили захоронение ядерных отходов на 100 тысяч лет

Финляндия выдала разрешение на эксплуатацию первого в мире подземного хранилища отработанных ядерных отходов. Проект предусматривает захоронение топлива на срок около 100 тысяч лет.

Финский центр радиационной и ядерной безопасности (STUK) выдал разрешение на эксплуатацию хранилища отработанных ядерных отходов. Объект получил название Onkalo. Он построен рядом с атомной электростанцией «Олкилуото». Расстояние от хранилища до Хельсинки составляет примерно 240 километров.

Данный проект стал первым в мире геологическим захоронением ядерных отходов. Срок его работы рассчитан на 100 тысяч лет, указано на сайте центра.



Отработанное топливо будут помещать в чугунные капсулы с медной оболочкой. Медь защищает контейнеры от коррозии. Капсулы будут захоранивать на глубине больше 400 метров.

Отметим, что новое хранилище также должно получить лицензию от министерства труда и экономического развития, которое готовит соответствующий документ. Реализацией проекта занимается компания Posiva. Руководство фирмы запросили лицензию на эксплуатацию объекта до конца 2070 года.