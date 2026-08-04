На АЗС «Газпромнефть» В Петербурге и Ленобласти отменили ограничения на топливо

Представители «Газпромнефти» сняли ограничения на продажу топлива на АЗС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Теперь клиенты могут заправляться без лимитов, в том числе в канистры.

Компания «Газпромнефть» отменила ограничения на продажу топлива. Новые правила действуют на автозаправочных станциях в Северной столице и еще 12 регионах России. Снятие лимитов коснулось Москвы и Московской области. Также изменения вступили в силу в Ленинградской, Омской, Ярославской, Нижегородской, Владимирской, Вологодской и Кемеровской областях. Кроме того, ограничения отменены в Краснодарском крае, Чувашии и Татарстане, пишет ТАСС.

Теперь водители могут свободно заправлять автомобили без каких-либо ограничений. Топливо доступно как для заливки в бак, так и для заправки в канистру. Для клиентов также доступна оплата после заправки.

В компании напомнили, что актуальную информацию о наличии топлива можно получить на интерактивной карте.