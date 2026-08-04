Астролог посоветовал не принимать важных решений во время коридора затмений

В период коридора затмений с 12 по 28 августа астролог рекомендует не принимать поспешных решений. Астролог советует использовать солнечное затмение для проявления лидерства, а лунное подойдет для завершения дел и внутреннего освобождения.

С 12 по 28 августа Земля войдет в коридор затмений. Астрологи называют этот период временем ускорения и стремительных событий. Откроет его солнечное затмение в знаке Льва. Данное событие пробудит амбиции и вдохновит на творчество. Оно также подтолкнет людей к поиску признания. Однако потребует баланса между личным и общественным.

Завершит коридор лунное затмение в Рыбах. Этот знак символизирует бессознательное и глубинные эмоции. Затмение в Рыбах обострит интуицию и разрушит иллюзии. Оно поможет завершить старые жизненные циклы.

Астролог Борис Зак дал рекомендации для этого периода. В беседе с 360.ru эксперт посоветовал наблюдать и анализировать происходящее. Также специалист рекомендует отдавать долги и отпускать обиды. При этом следует избегать поспешных решений, финансовых авантюр и конфликтов.

Главный урок коридора затмений заключается в поиске золотой середины. Речь идет о балансе между эгоизмом и жертвенностью. Для каждого знака зодиака этот период принесет свои вызовы. Они могут касаться гармонии между семьей и работой, а также вопросов карьерного роста или личной свободы.