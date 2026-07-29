В среду из Пулково не вылетят девять самолетов по графику

Из аэропорта Пулково в среду шесть рейсов вылетят с задержкой, отправление еще трех самолетов было отменено. Изменения в расписании затронули внутренние и международные направления, включая Казань, Мурманск, Москву и Батуми.

По данным онлайн-табло авиагавани Северной столицы, отправление рейса B2 2113 «Белавиа» в Казань перенесено с 7:55 на 8:55. Вылет рейса 5N 507 Smartavia в Мурманск задержан с 10:00 до 12:35. Самолет DP 6824 «Победы» в Москву отправится в 12:10 вместо 10:45.

Вылет борта под номером WZ 707 от компании Red Wings в Батуми задержан с 11:00 до 12:00. Отправление DP 511 «Победы» в Нальчик перенесено с 12:55 на 13:55. Также задержан рейс DP 525 «Победы» в Чебоксары. Самолет вылетит в 15:25 вместо 13:20.

Среди отмененных рейсов оказался борт с номером SZ 204 от «Сомон Эйр» в Душанбе. Также в список попал самолет B2 2115 «Белавиа» в Казань и рейс SU 6090 «Аэрофлота» в Москву.